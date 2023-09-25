Сусіди позаздрять наступному врожаю: обробіть ґрунт цим копійчаним засобом

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Вересень – щедрий місяць збирання врожаю. Ми вже розповідали, що необхідно зробити в саду та городі до зими, тепер поговоримо про обробку ґрунту.

Обробка допомагає ґрунту позбавитись від грибкових хвороб, бактерій та шкідників. Землю слід оновити та збагатити корисними мікроелементами. Підготовка ґрунту до перших холодів позитивно позначиться на якості та кількості врожаю наступного року. І не обов’язково на це витрачати неймовірні суми коштів – вам допоможе копійчана хитрість від Ukr.Media.

Чим обробити ґрунт після збирання врожаю

Вам знадобиться 1 л закваски, сироватки чи кефіру. До кисломолочного продукту необхідно додати 1 столову ложку кориці, розчиненої у склянці теплої води.

Кориця містить багато необхідних рослин поживних речовин та амінокислот. Вона є природним інсектицидом та відлякує шкідників.

До розчину також потрібно додати 1 столову ложку меленої куркуми. Цей продукт є джерелом живильних речовин.

Розчиніть 1 ст. л. такого концентрованого розчиніть у 10 літрах води – цього вам вистачить на 1 кв.м. ґрунту. Завдяки простому обробітку ґрунту восени наступного року вашому врожаю позаздрять усі сусіди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно додати під час перекопування городу. Ви забезпечите ґрунт необхідними поживними речовинами.