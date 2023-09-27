Народный праздник: сделаете это 27 сентября — и не видать вам удачи

Женщины в этот день занимались выпечкой с добавлением меда

В среду, 27 сентября (раньше 10 октября), православные христиане отмечают день, посвященный памяти святого Савватия Соловецкого и мученика Каллистрата. Этот день также известен в народном календаре как "Пчельник". В Украине отмечаются праздники — День воспитателя и всех дошкольных работников и День туризма.

В давние времена в этот день пчеловоды уделяли особое внимание завершению подготовки к зиме. Например, они убирали в омшаники последние ульи, предназначенные для зимнего пребывания пчел.

Женщины на Пчельника были заняты приготовлением выпечки. Они готовили медовые пряники и дарили их родственникам, а остатки отдавали птицам. Считалось, что єто принесет удачу в дом. Традиционно принято было употреблять мед и угощать им родственников, друзей и соседей.

Что нельзя делать 27 сентября

Совершать любые операции, связанные с деньгами, — завершатся неудачей.

Стричься — можно потерять надежду на благополучное будущее.

Ходить в лес — легко можно заблудиться.

Проявлять ненависть — отвернется удача.

Ранее мы писали, когда в 2023 году украинцы будут переводить часы. Перевести часы на зимнее время прийдется на всех гаджетах.