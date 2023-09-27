Народне свято: зробите це 27 вересня — і не бачити вам удачі
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Жінки в цей день займалися випічкою з додаванням меду
У середу, 27 вересня (раніше 10 жовтня), православні християни відзначають день, присвячений пам’яті святого Савватія Соловецького та мученика Калістрата. Цей день також відомий у народному календарі як "Бджільник". В Україні відзначаються свята – День вихователя та всіх дошкільних працівників та День туризму.
У давні часи цього дня бджолярі приділяли особливу увагу завершенню підготовки до зими. Наприклад, вони забирали в омшаники останні вулики, призначені для зимового перебування бджіл.
Жінки на Бджільника були зайняті приготуванням випічки. Вони готували медові пряники та дарували їх родичам, а залишки віддавали птахам. Вважалося, що це принесе удачу в оселю. Зазвичай прийнято було вживати мед і пригощати ним родичів, друзів та сусідів.
Що не можна робити 27 вересня
- Здійснювати будь-які операції, пов’язані з грошима, — завершаться невдачею.
- Стригтися – можна втратити надію на благополучне майбутнє.
- Ходити в ліс — легко можна заблукати.
- Проявляти ненависть — відвернеться удача.
Раніше ми писали, коли 2023 року українці переводитимуть годинник. Перевести годинник на зимовий час доведеться на всіх гаджетах.