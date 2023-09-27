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Народне свято: зробите це 27 вересня — і не бачити вам удачі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Свято "Савватій Бджільник" відзначається у 2023 році 27 вересня (раніше 10 жовтня)
Свято "Савватій Бджільник" відзначається у 2023 році 27 вересня (раніше 10 жовтня). Фото Pixabay

Жінки в цей день займалися випічкою з додаванням меду

У середу, 27 вересня (раніше 10 жовтня), православні християни відзначають день, присвячений пам’яті святого Савватія Соловецького та мученика Калістрата. Цей день також відомий у народному календарі як "Бджільник". В Україні відзначаються свята – День вихователя та всіх дошкільних працівників та День туризму.

У давні часи цього дня бджолярі приділяли особливу увагу завершенню підготовки до зими. Наприклад, вони забирали в омшаники останні вулики, призначені для зимового перебування бджіл.

Жінки на Бджільника були зайняті приготуванням випічки. Вони готували медові пряники та дарували їх родичам, а залишки віддавали птахам. Вважалося, що це принесе удачу в оселю. Зазвичай прийнято було вживати мед і пригощати ним родичів, друзів та сусідів.

Що не можна робити 27 вересня

  • Здійснювати будь-які операції, пов’язані з грошима, — завершаться невдачею.
  • Стригтися – можна втратити надію на благополучне майбутнє.
  • Ходити в ліс — легко можна заблукати.
  • Проявляти ненависть — відвернеться удача.

Раніше ми писали, коли 2023 року українці переводитимуть годинник. Перевести годинник на зимовий час доведеться на всіх гаджетах.

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#Традиції #Свята #Заборони