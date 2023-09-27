Чем полить сорняки на участке, чтобы они больше не росли: совет опытных садоводов

Избавиться от нежелательной растительности на ваших "квадратах" можно без использования агрессивной химии

В любое время года дачникам приходится бороться с сорняками на участке. Удалить ненужные растения можно с помощью самодельного средства, которое заменит ядовитые химикаты.

Чтобы избавиться от сорняков, полейте их раствором из подручных ингредиентов. Об этом пишет Express, ссылаясь на экспертов садоводческой компании The Expert Gate.

Так, вместо магазинных гербицидов садовники могут воспользоваться предметами домашнего обихода. Это не только сэкономит ваши средства, но и решит проблему с соринками на дачном участке.

Уксус станет незаменимым помощником в очистке "квадратов" от лишних растений. Эту жидкость можно использовать в качестве средства, которое высушит листья сорняков над землей. Наиболее эффективен вышеуказанный продукт против растений с неглубокими корнями, а также всходов сорняков.

Рецепт средства против сорняков

Чтобы создать раствор против сорняков, смешайте две чашки уксуса с половиной столовой ложки средства для мытья посуды в пластиковом распылителе. Затем осторожно распылите смесь на участки, где вы хотите уничтожить нежелательную растительность, стараясь не опрыскивать близлежащие культуры. Повторно нанесите домашнее средство на старые и более укоренившиеся сорняки, чтобы ослабить и в конечном итоге уничтожить их.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще предотвратить появление сорняков на дачном участке. Для этого дачники советуют высаживать определенные растения.