Чим полити бур’яни на ділянці, щоб вони більше не росли: порада досвідчених садівників

Позбутися небажаної рослинності на ваших "квадратах" можна без використання агресивної хімії

Будь-якої пори року дачникам доводиться боротися з бур’янами на ділянці. Видалити непотрібні рослини можна за допомогою саморобного засобу, який замінить отруйні хімікати.

Щоб позбутися бур’янів, полийте їх розчином із підручних інгредієнтів. Про це пише Express, посилаючись на експертів садівничої компанії The Expert Gate.

Так, замість магазинних гербіцидів садівники можуть скористатися предметами домашнього вжитку. Це не тільки заощадить ваші кошти, а й вирішить проблему зі бур'янами на дачній ділянці.

Оцет стане незамінними помічником в очищенні "квадратів" від зайвих рослин. Цю рідину можна використовувати як засіб, який висушить листя бур’янів над землею. Найбільш ефективний вищезгаданий продукт проти рослин з неглибоким корінням, а також сходів бур’янів.

Рецепт засобу проти бур’янів

Щоб створити розчин проти бур’янів, змішайте дві чашки оцту з половиною столової ложки засобу для миття посуду в пластиковому розпилювачі. Потім обережно розпорошіть суміш на ділянки, де ви хочете знищити небажану рослинність, намагаючись не обприскувати довколишні культури. Повторно нанесіть домашній засіб на старі й більш укорінені бур’яни, щоб послабити і врешті-решт знищити їх.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще запобігти появі бур’янів на дачній ділянці. Для цього дачники рекомендують висаджувати певні рослини.