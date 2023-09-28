Сорняки тут же погибнут: каким средством обработать вредные растения на участке

Дачники могут обойтись без дорогих гербицидов, найдя подручную альтернативу для удаления сорняков

Сорняки не только нарушают внешний вид двора и сада, а и мешают развиваться цветам и культурам на огороде. Однако справиться с вредными растениями можно с помощью одного подручного продукта.

Чтобы избавиться от сорняков на дачном участке, обработайте их отбеливателем. Об этом говорится в материале Express.

Так, на помощь садоводам придет предмет домашнего обихода, который решит вечную проблему с сорняками, речь идет об отбеливателе. Это средство повышает pH-показатель почвы, делая ее более щелочной и такой, что подавляет развитие сорняков. Однако важно обращаться с отбеливателем с осторожностью, все же это не натуральный ингредиент.

Чтобы убрать сорняки с участка, нанесите один стакан неразбавленного отбеливателя на пораженный участок. Подождите, пока сорняки станут коричневыми. Затем удалите растения из земли. Тщательно промойте обработанное отбеливателем место водой, чтобы смыть остатки продукта.

Добавим, что дачникам желательно надеть защитную одежду, например, перчатки, чтобы избежать раздражения кожи при обработке сорняков отбеливателем. Кроме того, не наносите вышеуказанный продукт на растения, которые вам нужны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в саду или на огороде не будет сорняков, если высадить там определенные растения. Эти цветы заберут все питательные вещества себе.