Бур’яни відразу загинуть: яким засобом обробити шкідливі рослини на ділянці

Дачники можуть обійтися без дорогих гербіцидів, знайшовши підручну альтернативу видалення бур’янів

Бур’яни не лише порушують зовнішній вигляд двору та саду, а й заважають розвиватися квітам і культурам на городі. Проте впоратися із шкідливими рослинами можна за допомогою одного підручного продукту.

Щоб позбутися бур’янів на дачній ділянці, обробіть їх відбілювачем. Про це йдеться у матеріалі Express.

Так, на допомогу садівникам прийде предмет домашнього вжитку, який вирішить вічну проблему з бур’янами, йдеться про відбілювач. Цей засіб підвищує pH-показник ґрунту, роблячи його більш лужним і таким, що пригнічує розвиток бур’янів. Однак важливо поводитися з відбілювачем з обережністю, все ж таки це не натуральний інгредієнт.

Щоб прибрати бур’яни з ділянки, нанесіть одну склянку нерозбавленого відбілювача на уражену ділянку. Зачекайте, поки бур’яни стануть коричневими. Потім видаліть рослини із землі. Ретельно промийте оброблене відбілювачем місце водою, щоб змити залишки продукту.

Додамо, що дачникам бажано одягнути захисний одяг, наприклад, рукавички, щоб уникнути подразнення шкіри при обробці бур’янів відбілювачем. Крім того, не наносьте вищезгаданий продукт на рослини, які вам потрібні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у саду чи на городі не буде бур’янів, якщо висадити там певні рослини. Ці квіти заберуть усі поживні речовини собі.