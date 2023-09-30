Покровская родительская суббота 2023: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

В этот день принято поминать умерших близких

На последний день сентября в этом году приходится Покровская родительская суббота, она же поминальная суббота. Это особое событие отмечается за день до праздника Покров Пресвятой Богородицы. Раньше праздник ежегодно был 14 октября, но после перехода на новоюлианский календарь подвинулся на 1 число.

Ключевым моментом Покровской родительской субботы является поминальная служба. Христиане стараются прибыть на службу заранее, чтобы иметь возможность установить поминальные свечи и написать записки о покойных.

Во время службы традиционно вспоминают ушедших, прежде всего, своих родителей. Считается, что таким образом верующие исполняют свой долг, молятся о заступничестве перед Всевышним в благодарность и моление за своих родителей.

По традиции храмового посещения принято приходить с угощеньем: кутьей, овощами, фруктами, хлебом и разнообразной выпечкой. Приготовленные заранее продукты раздают нуждающихся, а также оставляют в церкви для проведения поминального обеда.

В этот день обычно принято также посещать кладбища. Вечером обычно накрывают стол и собираются с семьей, чтобы вспомнить о своих близких, которые ушли в иной мир.

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу

Желать кому-то зла в мыслях или словом.

Лениться, пренебрегать своими обязанностями — могут возникнуть жизненные неурядицы.

Поминать покойных спиртными напитками, так же как и оставлять алкоголь на кладбищах.

Напомним, что по старому стилю Покров Пресвятой Богородицы отмечали ежегодно 14 октября. Переход церквей в Украине на новоюлианский календарь устанавливает новую дату.