Покровська батьківська субота 2023: що в жодному разі не можна робити цього дня

Цього дня заведено поминати померлих близьких

На останній день вересня цього року припадає Покровська батьківська субота, вона ж поминальна субота. Ця особлива подія відзначається за день до свята Покрова Пресвятої Богородиці. Раніше свято щороку було 14 жовтня, але після переходу на новоюліанський календар посунулося на 1 число.

Ключовим моментом Покровської батьківської суботи є поминальна служба. Християни намагаються прибути на службу заздалегідь, щоб мати можливість встановити поминальні свічки та написати записки про покійних.

Під час служби традиційно згадують своїх батьків. Вважається, що таким чином віряни виконують свій обов’язок, моляться за заступництво перед Всевишнім у подяку та моління за своїх батьків.

За традицією храмового відвідування заведено приходити з частуванням: кутею, овочами, фруктами, хлібом та різноманітною випічкою. Приготовлені заздалегідь продукти роздають нужденних, а також залишають в церкві для проведення поминального обіду.

Цього дня зазвичай також прийнято відвідувати цвинтарі. Увечері зазвичай накривають стіл і збираються з сім’єю, щоб згадати своїх близьких, які пішли в інший світ.

Що не можна робити у Покровську батьківську суботу

Бажати комусь зла у думках чи словом.

Лінуватися, нехтувати своїми обов’язками — можуть виникнути життєві негаразди.

Поминати покійних спиртними напоями, так само як і залишати алкоголь на кладовищах.

Нагадаємо, що за старим стилем Покрова Пресвятої Богородиці відзначали щороку 14 жовтня. Перехід церков в Україні на новоюліанський календар встановлює нову дату.