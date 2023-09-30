Ни один лист больше не упадет: чем вылечить денежное дерево

Спасти денежное дерево от облысения очень легко

Все цветы периодически сбрасывают 1-2 листика. Но если денежное дерево, которому приписывают возможность притягивать деньги в дом, начало массово терять свои листья, нужно предпринимать срочные меры и спасать растение. В противном случае есть вероятность, что цветок облысеет и просто погибнет.

Часто толстянка сбрасывает листья при недостаточном поливе и избыточной влажности. Если воды мало, листья сморщиваются, вянут, становятся тонкими, высыхают и осыпаются. При избытке влаги на листьях появляются белые точки, а затем они резко желтеют и опадают.

В летний период толстянку нужно поливать обильно, но редко. Необходимо дождаться, когда земля в горшке практически полностью высохнет, а потом уже наливать воду. Хватает приблизительно одного полива в две недели. Зимой этот цветок нуждается в минимальном количестве влаги. Достаточно поливать толстянку один раз в 3-4 недели.

На сброс листвы может влиять освещение. При недостатке света ветки вытягиваются, а листья становятся мельче и опадают. Но в то же время денежное дерево нельзя ставить под прямые солнечные лучи. В таком случае листья сначала станут красными, а потом сморщатся и опадут.

Поэтому лучшим местом для толстянки будет окно, на которое попадает яркий, но рассеянный свет.

Если для денежного дерева выбрано правильное освещение и налажен полив, а оно все равно теряет листья, значит нужно подкормить растение. Раз в две недели после предварительного полива вносите жидкие подкормки для кактусов и суккулентов.

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