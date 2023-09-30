Укр

Ни один лист больше не упадет: чем вылечить денежное дерево

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Денежное дерево или толстянка
Денежное дерево или толстянка. Фото Открытые источники

Спасти денежное дерево от облысения очень легко

Все цветы периодически сбрасывают 1-2 листика. Но если денежное дерево, которому приписывают возможность притягивать деньги в дом, начало массово терять свои листья, нужно предпринимать срочные меры и спасать растение. В противном случае есть вероятность, что цветок облысеет и просто погибнет.

Часто толстянка сбрасывает листья при недостаточном поливе и избыточной влажности. Если воды мало, листья сморщиваются, вянут, становятся тонкими, высыхают и осыпаются. При избытке влаги на листьях появляются белые точки, а затем они резко желтеют и опадают.

В летний период толстянку нужно поливать обильно, но редко. Необходимо дождаться, когда земля в горшке практически полностью высохнет, а потом уже наливать воду. Хватает приблизительно одного полива в две недели. Зимой этот цветок нуждается в минимальном количестве влаги. Достаточно поливать толстянку один раз в 3-4 недели.

На сброс листвы может влиять освещение. При недостатке света ветки вытягиваются, а листья становятся мельче и опадают. Но в то же время денежное дерево нельзя ставить под прямые солнечные лучи. В таком случае листья сначала станут красными, а потом сморщатся и опадут.

Поэтому лучшим местом для толстянки будет окно, на которое попадает яркий, но рассеянный свет.

Если для денежного дерева выбрано правильное освещение и налажен полив, а оно все равно теряет листья, значит нужно подкормить растение. Раз в две недели после предварительного полива вносите жидкие подкормки для кактусов и суккулентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких подкормках нуждается герань осенью. За правильное удобрение цветок отблагодарит пышным цветением.

Теги:
#Цветы #Толстянка #Лайфхак #Денежное дерево