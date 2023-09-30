Жоден лист більше не впаде: чим вилікувати грошове дерево

Врятувати грошове дерево від облисіння дуже легко

Всі квіти періодично скидають 1-2 листочки. Але якщо грошове дерево, якому приписують можливість притягувати гроші в будинок, почало масово втрачати своє листя, потрібно вживати термінових заходів і рятувати рослину. В іншому випадку є ймовірність, що квітка облисіє й просто загине.

Часто товстянка скидає листя при недостатньому поливанні та надмірній вологості. Якщо води мало, листя зморщується, в’яне, стає тонким, висихає й обсипається. При надлишку вологи на листі з’являються білі крапки, а потім різко жовтіють і опадають.

У літній період товстянку потрібно поливати рясно, але рідко. Потрібно дочекатися, коли земля в горщику майже повністю висохне, а потім уже наливати воду. Вистачає приблизно одного поливу на два тижні. Взимку ця квітка потребує мінімальної кількості вологи. Достатньо поливати товстянку один раз на 3-4 тижні.

На скидання листя може впливати освітлення. При нестачі світла гілки витягуються, а листя стає дрібнішим і опадає. Але водночас грошове дерево не можна ставити під пряме сонячне проміння. У такому разі листя спочатку стане червоним, а потім зморщиться й опаде.

Тому найкращим місцем для товстунки буде вікно, на яке потрапляє яскраве, але розсіяне світло.

Якщо для грошового дерева вибрано правильне освітлення та налагоджено полив, а воно все одно втрачає листя, значить потрібно підгодувати рослину. Раз на два тижні після попереднього поливу вносьте рідке підживлення для кактусів та сукулентів.

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