Как сохранить петунию до весны: советы для ленивых дачников

Петуния может перенести зиму в помещении, а в следующем сезоне снова радовать своей красотой

Петуния — достаточно популярный цветок, которым украшают как дачные участки, так и балконы. Чтобы вырастить этот цветок, не обязательно каждый год сеять семена или высаживать новую рассаду. Можно использовать уже имеющийся цветок.

Сохранить петунию зимой не так уж и сложно. При чем имеющиеся способы подойдут как для жителей частных домов, так и для владельцев квартир.

Процедуру нужно успеть провести до заморозков. Низкая температура может погубить растение.

Самый простой способ сохранить петунию зимой в домашних условиях – пересадить в горшок. Предварительно нужно обрезать побеги. Длина плетей на петунии должна быть не более 10-15 см.

Для каждого цветка необходимо подготовить горшок объемом 2,5-3 л. На его дно насыпать слой дренажа.

Затем необходимо выкопать куст петунии прямо с комом земли и пересадить в подготовленный горшок и засыпать смесью магазинного грунта для цветов с заранее обеззараженной землей с грядок.

После этого горшки нужно поставить в светлое помещение с температурой около 10 градусов.

До середины зимы петунию нужно поливать не чаще двух раз в месяц и не давать ей подкормку. Возобновить полноценный уход за цветком нужно будет в момент появления молодых ростков. Тогда петунию нужно будет содержать в помещении с температурой +15градусов, подкармливать азотными добавками.

Спустя 2-3 месяца после пересадки удалите из горшка верхний слой почвы (2-3 см), а на его место насыпьте свежую землю.

Сохранить петунию, которая росла в кашпо еще проще. Достаточно просто укоротить ей побеги и переместить в помещение с указанными выше условиями.

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