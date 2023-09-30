Як зберегти петунію до весни: поради для лінивих дачників

Петунія може перенести зиму в приміщенні, а наступного сезону знову тішити своєю красою

Петунія — досить популярна квітка, якою прикрашають як дачні ділянки, так і балкони. Щоб виростити цю квітку, не обов’язково щороку сіяти насіння чи висаджувати нову розсаду. Можна використовувати вже наявну рослину.

Зберегти петунію взимку не так вже й складно. При чому чинні методи підійдуть як для мешканців приватних будинків, так і для власників квартир.

Процедуру потрібно встигнути провести до заморозків. Низька температура може занапастити рослину.

Найпростіший спосіб зберегти петунію взимку в домашніх умовах – пересадити у горщик. Попередньо потрібно обрізати пагони. Довжина батогів на петунії має бути не більше 10-15 см.

Для кожної квітки необхідно підготувати горщик об’ємом 2,5-3 л. На його дно насипати шар дренажу.

Потім необхідно викопати кущ петунії прямо з грудкою землі й пересадити в підготовлений горщик і засипати сумішшю магазинного ґрунту для квітів із заздалегідь знезараженою землею з грядок.

Після цього горщики потрібно поставити у світле приміщення із температурою близько 10 градусів.

До середини зими петунію потрібно поливати не частіше двох разів на місяць і не давати їй підгодівлю. Відновити повноцінний догляд за квіткою потрібно буде у момент появи молодих паростків. Тоді петунію потрібно буде утримувати у приміщенні з температурою +15 градусів, підгодовувати азотними добавками.

Через 2-3 місяці після пересадки видаліть із горщика верхній шар ґрунту (2-3 см), а на його місце насипте свіжу землю.

Зберегти петунію, яка росла у кашпо ще простіше. Досить просто вкоротити їй пагони та перемістити в приміщення із зазначеними вище умовами.

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