Что добавить к побелке, чтобы защитить деревья от вредителей: секрет опытных дачников

Чтобы ваши деревья не пострадали от грызунов, просто дополните побелку одним ингредиентов

В осеннее время дачники готовят участок к зиме. Чтобы плодовые деревья без проблем пережили морозы, их не только обрезают и удобряют, а и белят.

Опытные дачники советуют добавлять в побелку один ингредиент, который защитит деревья от вредителей, а именно грызунов. Об этом пишет Телеграм-канал "Садовник".

Так, вопрос о том, нужно ли белить деревья осенью, остается дискуссионным, однако отрицать пользу сезонной побелки точно никто не станет. Осенняя побелка деревьев защитит их от зимних и весенних ожогов, так как без листьев ствол более уязвим для солнца. Кроме того, простая манипуляция обеспечит баланс между дневной и ночной температурой. Также побелка деревьев перед зимой защитит культуры от вредителей.

Чем белить деревья осенью? Во-первых, можно использовать гашеную известь. Для этого в полторы части холодной воды добавляют одну часть негашеной извести.

Во-вторых, садоводы могут приготовить раствор. Классический рецепт побелки звучит так: на 2,5 кг гашеной извести берется 300 г медного купороса или 500 г железного купороса и 100 г садовой краски (белила). Такого количество хватит для стандартного ведра на 10 л. Кроме того, садоводы-профессионалы рекомендуют улучшить смесь одной столовой ложкой карболовой кислоты – такой ингредиент защитит деревья от грызунов.

Когда проводят побелку деревьев осенью? Рекомендуется осуществлять манипуляцию на стыке сезонов. Лучше всего, чтоб погода была сухой, а средняя температура достигала от 0 до -3°С.

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