Що додати до побілки, щоб захистити дерева від шкідників: секрет досвідчених дачників

Щоб ваші дерева не постраждали від гризунів, просто доповніть побілку одним інгредієнтом

Восени дачники готують ділянку до зими. Щоб плодові дерева без проблем пережили морози, їх не лише обрізають та удобрюють, а й білять.

Досвідчені дачники радять додавати в побілку один інгредієнт, який захистить дерева від шкідників, а саме гризунів. Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

Так, питання про те, чи потрібно білити дерева восени, залишається дискусійним, проте заперечувати користь сезонної побілки точно ніхто не стане. Осіння побілка дерев захистить їх від зимових та весняних опіків, оскільки без листя стовбур більш уразливий для сонця. Крім того, проста маніпуляція забезпечить баланс між денною та нічною температурою. Також побілка дерев перед зимою захистить культури від шкідників.

Чим білити дерева восени? По-перше, можна використовувати гашене вапно. Для цього в півтори частини холодної води додають одну частину вапна.

По-друге, садівники можуть приготувати розчин. Класичний рецепт побілки звучить так: на 2,5 кг гашеного вапна береться 300 г мідного купоросу або 500 г залізного купоросу та 100 г садової фарби (білила). Такої кількості вистачить для стандартного відра на 10 л. Крім того, садівники-професіонали рекомендують покращити суміш однією столовою ложкою карболової кислоти – такий інгредієнт захистить дерева від гризунів.

Коли проводять побілку дерев восени? Рекомендується здійснювати маніпуляцію на стику сезонів. Найкраще, щоб погода була суха, а середня температура досягала від 0 до -3°С.

Раніше "Телеграф" розповідав, які добрива рекомендується вносити в сад восени. Дачники можуть допомогти ґрунту накопичити поживні речовини на наступний сезон.