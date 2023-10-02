Всего одному знаку Зодиака повезет с деньгами на этой неделе

Самое время для инвестиций и сделок

Начало октября в 2023 году очень многим принесет финансовые трудности, расходы и риски потери сбережений. Однако один знак Зодиака наоборот сможет укрепить свое материальное положение.

Речь идет про такой знак Зодиака как Овен. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на деньги и работу на неделю со 2 по 8 октября включительно.

Овнам выпала Четверка пентаклей

Это карта материальной власти и финансовой стабильности, это классическая карта банкиров и обеспеченных людей. Она говорит, что в ближайшую неделю Овны будут разумно распоряжаться финансами, смогут улучшить свое материальное положение, сделать какие-то накопления, удачные инвестиции или же заключить успешные сделки.

Однако сколько бы Вы не заработали на этой неделе, Вам все равно будет мало и будет хотеться больше.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад для всех знаков Зодиака, чего ждать в материальном плане до конца месяца.

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