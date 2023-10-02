Лише одному знаку Зодіаку пощастить із грошима цього тижня

Саме час для інвестицій та угод

Початок жовтня у 2023 році дуже багатьом принесе фінансові труднощі, витрати та ризики втрати заощаджень. Однак один знак Зодіаку, навпаки, зможе зміцнити своє матеріальне становище.

Йдеться про такий знак Зодіаку як Овен. Про це говорить гороскоп Таро, складений на гроші та роботу на тиждень із 2 по 8 жовтня включно.

Овнам випала Четвірка пентаклів

Це картка матеріальної влади та фінансової стабільності, це класична карта банкірів та забезпечених людей. Вона каже, що в найближчий тиждень Овни розумно розпоряджатимуться фінансами, зможуть покращити своє матеріальне становище, зробити якісь накопичення, вдалі інвестиції або укласти успішні угоди.

Однак скільки б Ви не заробили на цьому тижні, Вам все одно буде мало і хотітиметься більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад для всіх знаків Зодіаку, чого чекати у матеріальному плані до кінця місяця.

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