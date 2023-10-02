День Киприана и Иустины: не делайте это 2 октября, если боитесь "заразиться" проблемами

День считался удачным для предсвадебных хлопот

В первый понедельник октября христиане за новым церковным календарем отмечают память мучеников Киприана и Иустины, которые пострадали за свою веру в Иисуса Христа. Эти святые жили в Антиохии в начале IV века.

В старину день считался успешным для предсвадебных забот. Девушки в компании своих матерей и бабушек активно уделяли внимание оформлению своего приданого, в то время как юноши готовились к ремонту домов.

Кроме того, мужчины в этот день всегда обращались в своих молитвах к Киприану, а девушки призывали Иустину защитить их от злых духов. Крестьяне продолжали готовить запасы на зиму, включая сбор свеклы, пастернака и щавеля.

Что нельзя делать 2 октября

Пускать в дом чужих людей — с ними проникнуть темные силы.

Ночевать в чужом доме — можно "заразиться" чужими проблемами.

Надевать яркую одежду, блестящие и броские украшения — злые духи позарятся.

Выходить из дома с большой сумой денег — их можно потерять.

Обманывать, обижать кого-либо — придут беды и неприятности.

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