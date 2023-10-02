День Кипріана і Юстини: не робіть це 2 жовтня, якщо боїтеся "заразитися" проблемами

День вважався вдалим для передвесільного клопоту

Першого понеділка жовтня християни за новим церковним календарем відзначають пам’ять мучеників Кипріана та Юстини, які постраждали за свою віру в Ісуса Христа. Ці святі жили в Антіохії на початку IV ст.

У давнину день вважався успішним для передвесільних турбот. Дівчата в компанії своїх матерів та бабусь активно приділяли увагу оформленню свого приданого, тоді як юнаки готувалися до ремонту осель.

Крім того, чоловіки у цей день завжди зверталися у своїх молитвах до Кипріана, а дівчата закликали Юстину захистити їх від злих духів. Селяни продовжували готувати запаси на зиму, включаючи збирання буряків, пастернаку та щавлю.

Що не можна робити 2 жовтня

Пускати до оселі чужих людей — із ними проникнуть темні сили.

Ночувати в чужому домі — можна "заразитися" чужими проблемами.

Вдягати яскравий одяг, блискучі та помітні прикраси — злі духи зазіхнуть

Виходити з дому з великою сумою грошей — їх можна втратити.

Обманювати, ображати когось — прийдуть біди та неприємності.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023. Цей місяць приніс українцям 22 свята, серед яких як державні, так і міжнародні.