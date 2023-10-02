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День Кипріана і Юстини: не робіть це 2 жовтня, якщо боїтеся "заразитися" проблемами

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День Кипріана та Юстини відзначається у 2023 році 2 жовтня (раніше 15 жовтня)
День Кипріана та Юстини відзначається у 2023 році 2 жовтня (раніше 15 жовтня). Фото Pixabay

День вважався вдалим для передвесільного клопоту

Першого понеділка жовтня християни за новим церковним календарем відзначають пам’ять мучеників Кипріана та Юстини, які постраждали за свою віру в Ісуса Христа. Ці святі жили в Антіохії на початку IV ст.

У давнину день вважався успішним для передвесільних турбот. Дівчата в компанії своїх матерів та бабусь активно приділяли увагу оформленню свого приданого, тоді як юнаки готувалися до ремонту осель.

Крім того, чоловіки у цей день завжди зверталися у своїх молитвах до Кипріана, а дівчата закликали Юстину захистити їх від злих духів. Селяни продовжували готувати запаси на зиму, включаючи збирання буряків, пастернаку та щавлю.

Що не можна робити 2 жовтня

  • Пускати до оселі чужих людей — із ними проникнуть темні сили.
  • Ночувати в чужому домі — можна "заразитися" чужими проблемами.
  • Вдягати яскравий одяг, блискучі та помітні прикраси — злі духи зазіхнуть
  • Виходити з дому з великою сумою грошей — їх можна втратити.
  • Обманювати, ображати когось — прийдуть біди та неприємності.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023. Цей місяць приніс українцям 22 свята, серед яких як державні, так і міжнародні.

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#Традиції #Свята #Заборони #Церковні свята