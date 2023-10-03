Жизнь одного знака Зодиака скоро резко улучшится

Нужно еще только немного подождать

Последние недели многим нелегко, да еще и смена погоды и сокращение солнечного дня ощутимо портят настроение. Однако у одного знака Зодиака уже в скором времени жизнь должна резко измениться к лучшему.

Речь идет про такого знака как Телец. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю со 2 по 8 октября включительно.

Тельцам выпала перевернутая Девятка мечей

В обычном положении это очень драматическая карта, говорящая о тяжелом моральном состоянии, депрессии, скорби, а также серьезных потерях.

Однако в нашем случае карта выпала в перевернутой позиции, в связи с чем смысл кардинально меняется. Она говорит, что возможно у Вас было тяжелое время, какой-то кризисный период, однако стоит запастись еще немного терпением, — и уже очень скоро жизнь изменится к лучшему, начнется лучший этап. Просто нужно еще немного подождать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки до конца октября по картам Таро.

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