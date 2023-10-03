Життя одного знака Зодіаку скоро різко покращиться

Потрібно ще зовсім трохи почекати

Останні тижні багатьом нелегко, та ще й зміна погоди і скорочення сонячного дня відчутно псують настрій. Проте в одного знака Зодіаку вже незабаром життя має різко змінитися на краще.

Йдеться про такий знак як Телець. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 2 по 8 жовтня включно.

Тельцям випала перевернута Дев’ятка мечів

У звичайному положенні це дуже драматична карта, що говорить про важкий моральний стан, депресію, скорботу, а також серйозні втрати.

Однак у нашому випадку карта випала в перевернутій позиції, тому сенс кардинально змінюється. Вона каже, що можливо у Вас був важкий час, якийсь кризовий період, проте варто запастися ще трохи терпінням, і вже дуже скоро життя зміниться на краще, почнеться кращий етап. Просто потрібно ще трохи зачекати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки до кінця жовтня за картами Таро.

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