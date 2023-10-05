Топ-6 обманов в кино, которые выдают за чистую монету (видео)

В реальности много вещей и событий устроены не так, как нам это показывают в фильмах

Наши любимые фильмы часто наполнены абсолютной чепухой, которую выдают за чистую монету. Киноляпы и неувязки, а иногда и откровенный обман в сюжетах голливудских фильмов не редкость.

Лучше быть начеку и не верить всему, что вам показывают в кино. А лучше всего, поискать дополнительную информацию о тех или иных фактах, пишет starsinsider.com.

Топ-6 видов обмана в фильмах, которые подают, как правду

Похмелье проходит за несколько минут

Неважно, сколько алкоголя герои выпили накануне, наутро им достаточно потереть голову и попытаться все вспомнить, и все сразу становится ясно и легко. В следующей сцене уже никто не заморачивается из-за похмелья.

Когда арестовывают, то есть право на один звонок

В реальности все намного сложнее, к тому же законы в разных странах могут быть разные. Так, например, в США законы о звонках во время ареста могут отличаться в зависимости от штата.

Попасть под дождь приятно

В фильмах бывают сцены, где герои искренне радуются, когда попадают под проливной дождь. Эмоциональности этому моменту добавляет музыка и даже танцы персонажей. Однако в реальной жизни намокнуть под дождем не очень приятно.

В конце вы влюбитесь, даже если ненавидели друг друга

Если быть откровенными, в жизни такого почти не встречается, чтобы люди ненавидели друг друга, а потом каким-то чудом влюбились. Обычно, когда есть место ненависти и плохому отношения, то уже нет места теплым чувствам и эмоциям.

Службу безопасности аэропорта легко обойти

Еще одна уловка киношников. В фильмах нам показывают, что секьюрити аэропортов легкомысленные и просто от них улизнуть. В реальной жизни все не так, особенно, если вам есть что скрывать.

После укуса змеи можно высосать яд

В кино нередко показывают сцены, где герой отсасывает яд змеи после укуса себе или другому персонажу. И многие верят в это или даже пытаются реализовать в жизни в экстремальной ситуации. Но лучше так не делать, поскольку это увеличивает риск заражения. К тому же, яд может попасть и ваш собственный организм. Лучше сразу обратиться к врачам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о вещах, которые вошли в моду благодаря кино. Фильмы имели большое влияние на людей, как в далеком прошлом, так и сейчас.