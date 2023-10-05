Топ-6 обманів у кіно, які видають за чисту монету (відео)

Насправді багато речей і подій влаштовано не так, як нам це показують у фільмах

Наші улюблені фільми часто наповнені абсолютною нісенітницею, яку видають за чисту монету. Кіноляпи та вигадки, а іноді й відвертий обман у сюжетах голлівудських фільмів не рідкість.

Краще бути напоготові і не вірити всьому, що вам показують у кіно. А найкраще, пошукати додаткову інформацію про ті чи інші факти, пише starsinsider.com.

Топ-6 видів обману у фільмах, які подають як правду

Похмілля проходить за кілька хвилин

Неважливо, скільки алкоголю герої випили напередодні, на ранок їм достатньо потерти голову і спробувати все згадати, і все стає ясно і легко. У наступній сцені вже ніхто не морочиться через похмілля.

Коли заарештовують, то є право на один дзвінок

Насправді все набагато складніше, до того ж закони в різних країнах можуть бути різні. Так, наприклад, у США закони про дзвінки під час арешту можуть відрізнятися залежно від штату.

Потрапити під дощ приємно

У фільмах бувають сцени, де герої щиро радіють, коли потрапляють під зливу. Емоційності до цього моменту додає музика і навіть танці персонажів. Однак у реальному житті намокнути під дощем не дуже приємно.

В кінці ви закохаєтеся, навіть якщо ненавиділи один одного

Якщо бути відвертими, у житті такого майже не трапляється, щоб люди ненавиділи один одного, а потім якимось дивом закохалися. Зазвичай, коли є місце ненависті та поганому відношенню, то вже немає місця теплим почуттям та емоціям.

Службу безпеки аеропорту легко обійти

Ще один прийом кіношників. У фільмах нам показують, що сек’юріті аеропортів легковажні і героям легко від них втекти. У реальному житті все не так, особливо, якщо вам є що приховувати.

Після укусу змії можна висмоктати отруту

У кіно нерідко показують сцени, де герой відсмоктує отруту змії після укусу собі чи іншому персонажу. І багато хто вірить у це, чи навіть намагається реалізувати в житті в екстремальній ситуації. Але краще так не робити, оскільки це збільшує ризик зараження. До того ж отрута може потрапити і у ваш власний організм. Краще одразу звернутися до лікарів.

Раніше "Телеграф" розповідав про речі, які увійшли в моду завдяки кіно. Фільми мали великий вплив на людей, як у минулому, так і зараз.