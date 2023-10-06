День апостола Фомы: что строго запрещено делать 6 октября, чтобы не обеднеть
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К Фомину дню наши предки подводили итоги урожая и считали свои запасы на зиму
В пятницу, 6 октября по новому церковному календарю (раньше 19 октября), в православии чествуют память апостола Фомы. Он стал учеником Иисуса Христа и вошел в число двенадцати апостолов.
Согласно Библии, Фома не верил в воскрешение Спасителя, пока сам не убедился, что Сын Божий вернулся к жизни. Именно по этой причине возник фразеологизм "Фома неверующий".
К Фомину дню крестьяне проводили учет урожая и проверяли свои запасы, чтобы убедиться, хватит ли их на зиму и насколько амбары наполнены. В этот день обязательно следовало пойти в церковь и зажечь свечу перед образом святого Фомы.
Считалось, что апостол поддерживает и поощряет бережливость и запасливость, помогая лишь тем, кто умело ведет хозяйство и заботится о запасах. Вечером в этот день часто накрывали стол для празднования удачного урожайного года.
Что нельзя делать 6 октября
- Лениться и бездельничать — можно легко обеднеть.
- Пустая трата денег, слишком большая щедрость приведут к трудностям в финансах и взаимоотношениях с людьми.
- Много спать — всю зиму будут проблемы в финансовом плане.
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