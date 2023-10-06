День апостола Фоми: що суворо заборонено робити 6 жовтня, щоб не обідніти

До Фоміна дня наші предки підбивали підсумки врожаю та рахували свої запаси на зиму

У п’ятницю, 6 жовтня за новим церковним календарем (раніше 19 жовтня), у православ’ї вшановують пам’ять апостола Фоми. Він став учнем Ісуса Христа і увійшов в число дванадцяти апостолів.

Згідно з Біблією, Фома не вірив у воскресіння Спасителя, доки сам не переконався, що Син Божий повернувся до життя. Саме з цієї причини виник фразеологізм "Фома невіруючий".

До Фоміна дня селяни проводили облік урожаю та перевіряли свої запаси, щоб переконатися, чи вистачить їх на зиму та наскільки комори наповнені. Цього дня обов’язково слід було піти до церкви і запалити свічку перед образом святого Фоми.

Вважалося, що апостол підтримує і заохочує ощадливість і запасливість, допомагаючи лише тим, хто вміло господарює і піклується про запаси. Увечері цього дня часто накривали стіл для святкування вдалого врожайного року.

Що не можна робити 6 жовтня

Лінуватися і ледарювати — можна легко збідніти.

Порожня трата грошей, надто велика щедрість призведуть до труднощів у фінансах та взаєминах із людьми.

Багато спати — усю зиму будуть проблеми у фінансовому плані.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023 року. Цей місяць приніс українцям 22 свята, серед яких як державні, так і міжнародні.