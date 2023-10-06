Муравьи уйдут за километр: чем обработать дачный участок от насекомых
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Садоводы советуют одно простое народное средство
Муравьи, как и другие насекомые, являются неотъемлемой частью экосистемы и играют важную роль в поддержании природного баланса. Однако дачникам часто приходится думать, как избавиться от муравьев на огороде и не только.
Ведь они могут и просто причинять неудобство, и наносить откровенный вред — например, повредить корневую систему или заразить растения тлей. Канал "Сучасна дача" предлагает испробовать это надежное и проверенное средство от муравьев.
Как избавиться от муравьев народным способом
Вам понадобятся такие продукты:
- Дрожжи сухие — один небольшой кусочек.
- Сахар — одна столовая ложка.
- Вода — приблизительно одна чайная ложка.
- Мед — по желанию.
Кусочек сухих дрожжей, приблизительно размером с лесной орех, смешайте с сахаром, добавьте небольшое количество воды и размешайте до консистенции густой кашицеобразной массы. Можно добавить капельку меда для сохранения влажности.
Небольшие порции получившейся массы нужно разложить в пустые спичечные коробки и оставить в полуоткрытом виде у муравьиных гнезд. Отмечается, что, как правило, вскоре навязчивые насекомые исчезают.
Ранее мы рассказывали, когда сеять траву на газон осенью, чтобы был как ковер. Поспешите — после этой даты у вас уже ничего не вырастет!