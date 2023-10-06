Муравьи уйдут за километр: чем обработать дачный участок от насекомых

Садоводы советуют одно простое народное средство

Муравьи, как и другие насекомые, являются неотъемлемой частью экосистемы и играют важную роль в поддержании природного баланса. Однако дачникам часто приходится думать, как избавиться от муравьев на огороде и не только.

Ведь они могут и просто причинять неудобство, и наносить откровенный вред — например, повредить корневую систему или заразить растения тлей. Канал "Сучасна дача" предлагает испробовать это надежное и проверенное средство от муравьев.

Как избавиться от муравьев народным способом

Вам понадобятся такие продукты:

Дрожжи сухие — один небольшой кусочек.

Сахар — одна столовая ложка.

Вода — приблизительно одна чайная ложка.

Мед — по желанию.

Кусочек сухих дрожжей, приблизительно размером с лесной орех, смешайте с сахаром, добавьте небольшое количество воды и размешайте до консистенции густой кашицеобразной массы. Можно добавить капельку меда для сохранения влажности.

Небольшие порции получившейся массы нужно разложить в пустые спичечные коробки и оставить в полуоткрытом виде у муравьиных гнезд. Отмечается, что, как правило, вскоре навязчивые насекомые исчезают.

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