Укр

Муравьи уйдут за километр: чем обработать дачный участок от насекомых

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Муравьи могут конкретно отравлять жизнь
Муравьи могут конкретно отравлять жизнь. Фото Freepik

Садоводы советуют одно простое народное средство

Муравьи, как и другие насекомые, являются неотъемлемой частью экосистемы и играют важную роль в поддержании природного баланса. Однако дачникам часто приходится думать, как избавиться от муравьев на огороде и не только.

Ведь они могут и просто причинять неудобство, и наносить откровенный вред — например, повредить корневую систему или заразить растения тлей. Канал "Сучасна дача" предлагает испробовать это надежное и проверенное средство от муравьев.

Как избавиться от муравьев народным способом

Вам понадобятся такие продукты:

  • Дрожжи сухие — один небольшой кусочек.
  • Сахар — одна столовая ложка.
  • Вода — приблизительно одна чайная ложка.
  • Мед — по желанию.

Кусочек сухих дрожжей, приблизительно размером с лесной орех, смешайте с сахаром, добавьте небольшое количество воды и размешайте до консистенции густой кашицеобразной массы. Можно добавить капельку меда для сохранения влажности.

Небольшие порции получившейся массы нужно разложить в пустые спичечные коробки и оставить в полуоткрытом виде у муравьиных гнезд. Отмечается, что, как правило, вскоре навязчивые насекомые исчезают.

Ранее мы рассказывали, когда сеять траву на газон осенью, чтобы был как ковер. Поспешите — после этой даты у вас уже ничего не вырастет!

Теги:
#Муравьи #Дача #Огород #Дачный участок