Мурахи підуть за кілометр: чим обробити дачну ділянку від комах

Садівники радять один простий народний засіб

Мурахи, як та інші комахи, є невіднятною частиною екосистеми та відіграють важливу роль у підтримці природного балансу. Однак дачникам часто доводиться думати, як позбутися мурах на городі й не тільки.

Адже вони можуть як завдавати простої незручності, так і відвертої шкоди — наприклад, пошкодити кореневу систему або заразити рослини попелицями. Канал "Сучасна дача" пропонує випробувати цей надійний і перевірений засіб від мурах.

Як позбутися мурах народним способом

Вам знадобляться такі продукти:

Дріжджі сухі — один невеликий шматочок.

Цукор — одна столова ложка.

Вода — приблизно одна чайна ложка.

Мед — за бажанням.

Шматок сухих дріжджів приблизно розміром з лісовий горіх змішайте з цукром, додайте невелику кількість води та розмішайте до консистенції густої кашкоподібної маси. Можна додати крапельку меду для збереження вологості.

Невеликі порції маси, що вийшла, потрібно розкласти в порожні сірникові коробки й залишити у напіввідкритому вигляді у мурашиних гнізд. Зазначається, що, як правило, незабаром нав’язливі комахи зникають.

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