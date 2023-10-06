Кочаны пролежат свежими до самой весны: что сделать с капустой для длительного хранения

Небольшая хитрость поможет сохранить капусту свежей очень долго

Капуста — неотъемлемая составляющая многих блюд, которые можно готовить круглый год. Поэтому осенью перед дачниками стоит задача организовать хранение качанов так, чтобы они как можно дольше оставались сочными, свежими и не гнили. В идеале — сохранить капусту до следующего огородного сезона.

Поздние сорта капусты собирают в октябре. Для этой процедуры лучше всего выбирать безветренную и сухую погоду, а срезать кочаны утром или вечером.

Ни в коем случае не нужно скручивать капустины голыми руками. Срезать кочаны нужно хорошо заточенным и чистым секатором или ножом. Делать срез нужно не под самый кочан, а обязательно оставлять ножку длиной примерно 5 сантиметров. Кроме того, нужно оставлять несколько листов.

Для длительного хранения подходят спелые кочаны без повреждений. Чтобы определить зрелость капусты, нужно постучать по кочану. Если головка недозрелая, звук будет резким и пустым. Спелый кочан издаст глухой звук.

Опытные дачники не отправляют капусту в место хранения сразу же после сбора. Для начала кочаны в течение нескольких часов просушивают на воздухе. Только после этой процедуры капусту можно перекладывать в ящики и прятать в погреб.

Если капусту лучше всего хранить в прохладном помещении с высокой влажностью, то чеснок можно сохранить свежим и без холодильника. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа".