Качани пролежать свіжими до самої весни: що зробити з капустою для тривалого зберігання

Невелика хитрість допоможе зберігати капусту дуже довго

Капуста — невід’ємна складова багатьох страв, які можна готувати цілий рік. Тому восени перед дачниками стоїть завдання організувати зберігання качанів так, щоб вони якомога довше залишалися соковитими, свіжими і не гнили. В ідеалі зберегти капусту до наступного городнього сезону.

Пізні сорти капусти збирають у жовтні. Для цієї процедури краще вибирати безвітряну і суху погоду, а зрізати качани вранці або ввечері.

У жодному разі не потрібно скручувати капустини голими руками. Зрізати качани потрібно добре заточеним та чистим секатором чи ножем. Робити зріз потрібно не під сам качан, а обов’язково залишати ніжку довжиною приблизно 5 сантиметрів. Крім того, потрібно залишати кілька листів.

Для тривалого зберігання підходять стиглі качани без пошкоджень. Щоб визначити зрілість капусти потрібно постукати по качану. Якщо головка недостигла, звук буде різким та порожнім. Стиглий качан видасть глухий звук.

Досвідчені дачники не відправляють капусту у місце зберігання відразу після збору. Спочатку качани протягом декількох годин просушують на повітрі. Тільки після цієї процедури капусту можна перекладати в ящики та ховати у льох.

Якщо капусту краще зберігати в прохолодному приміщенні з високою вологістю, то часник можна зберегти свіжим і без холодильника. Докладніше про це читайте у матеріалі "Телеграфа".