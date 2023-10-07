День Сергея Зимнего 7 октября: какие дела приведут вас к проблемам с деньгами и в семье

На Сергия Зимнего обязательно нужно одеться в обновки

В субботу, 7 октября, в соответствии с новым церковным календарем в Украине отмечается день святого Сергия Печерского Послушного, жившего в 13 веке. В народе этот день также называется Сергеев день или День Сергея Зимнего. Считалось, что с этого момента можно было ожидать наступления морозов и настоящей зимней погоды.

День связан с различными обычаями и обрядами. Например, в этот день девушки обычно одевали на голову новый платок и умывались кислым молоком. Они считали, что платок может защитить от головной боли, а молоко помогает сохранить молодость и красоту. Согласно народной традиции, если произнести особый заговор во время умывания, то можно обрести крепкое здоровье на весь год.

Наши предки придерживались убеждения, что на Сергия Зимнего обязательно следует надеть что-то новое. Если все предметы одежды на человеке будут старыми, грядущий год может оказаться не слишком удачным с финансовой точки зрения. Даже простой аксессуар может быть использован в качестве символического обновления.

Что нельзя делать 7 октября

Замешивать тесто, выпекать хлеб и жарить что-то на сковороде — к утрате благополучия.

Брать деньги в долг — можно "заразиться" проблемами и неудачами.

Надевать чужие или сильно поношенные вещи — можно притянуть к себе неприятности.

Отказываться от перспективных предложений — можно отвратить от себя удачу.

Ругаться с родственниками — в семейной жизни произойдет раскол.

Ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в октябре от Игоря Кибальчича. Он уверяет, что этот месяц принесет украинцам неожиданную опасность с осадками.