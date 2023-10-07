День Сергія Зимового 7 жовтня: які справи приведуть вас до проблем із грошима та в сім’ї

На Сергія Зимового обов’язково потрібно одягнутися в обновки

У суботу, 7 жовтня, відповідно до нового церковного календаря в Україні відзначається день святого Сергія Печерського Слухняного, який жив у 13 столітті. У народі цей день називається Сергіїв день або День Сергія Зимового. Вважалося, що з цього моменту можна було очікувати настання морозів та справжньої зимової погоди.

День пов’язаний із різними звичаями та обрядами. Наприклад, цього дня дівчата зазвичай одягали на голову нову хустку та вмивалися кислим молоком. Вони вважали, що хустка може захистити від головного болю, а молоко допомагає зберегти молодість та красу. Згідно з народною традицією, якщо вимовити особливий заговор під час вмивання, то можна отримати міцне здоров’я на весь рік.

Наші пращури дотримувалися переконання, що на Сергія Зимового обов’язково слід одягнути щось нове. Якщо всі предмети одягу на людині будуть старими, наступний рік може виявитися не надто вдалим із фінансової точки зору. Навіть простий аксесуар можна використовувати як символічне оновлення.

Що не можна робити 7 жовтня

Замішувати тісто, випікати хліб і смажити щось на сковороді — до втрати благополуччя.

Брати гроші в борг — можна "заразитися" проблемами та невдачами.

Надягати чужі або сильно поношені речі — можна притягнути до себе неприємності.

Відмовлятися від перспективних пропозицій — можна відвернути від себе удачу.

Лаятись із родичами — у сімейному житті відбудеться розкол.

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