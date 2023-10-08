День Пелагии 8 октября: кого ждет полоса несчастий в этот праздник

Узнайте, что нужно сделать в этот день, чтобы в будущем быть счастливым

В это воскресенье, 8 октября по новоюлианскому календарю (по старому — 21 октября) православная церковь почитает память преподобной Пелагии Антихоийской, жившей в III веке.

В народе святую называют Ознобицею, поскольку в этот день обычно начиналось похолодание. На Пелагею наши предки приступали к изготовлению, ремонту или приобретению зимней одежды, чтобы не быть неожиданно застигнутыми морозами.

В этот день стоит уделить время работе в доме и вокруг него. Считается, что день Пелагеи следует посвятить домашним делам, чтобы обеспечить счастливое будущее.

Среди наших предков существовало множество интересных примет, связанных с этим днеми погодой. К примеру, если ярко сияют звезды – будет хорошая погода, тусклые ночные светила – ждите непогоду; облака расположены близко к земле – жди холодов.

Что нельзя делать 8 октября

Вести бессмысленные разговоры, подолгу болтать и сплетничать — ждет полоса несчастий.

Думать о плохом — можно навлечь на себя беды, печали и трудности.

Проводить сделки — можно потерять большие деньги.

Лениться — можно остаться без денег и работы.

Ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в октябре от Игоря Кибальчича. Он уверяет, что этот месяц принесет украинцам неожиданную опасность с осадками.