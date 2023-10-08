День Пелагеї 8 жовтня: на кого чекає смуга нещасть у це свято

Дізнайтеся, що потрібно зробити цього дня, щоб у майбутньому бути щасливим

Цієї неділі, 8 жовтня за новоюліанським календарем (за старим — 21 жовтня) православна церква вшановує пам’ять преподобної Пелагеї Антихойської, яка жила в III столітті.

У народі святу називали Ознобицею, оскільки в цей день зазвичай починалося похолодання. На Пелагею наші пращури бралися до виготовлення, ремонту або придбання зимового одягу, щоб не бути несподівано застигнутими морозами.

Цього дня варто приділити час роботі в оселі та навколо неї. Вважається, що день Пелагеї слід присвятити домашнім справам, щоб забезпечити щасливе майбутнє.

Серед наших предків існувало безліч цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем і погодою. Наприклад, якщо яскраво сяють зірки – буде гарна погода, тьмяні нічні світила – чекайте на негоду; хмари розташовані близько до землі – чекай на холоди.

Що не можна робити 8 жовтня

Вести безглузді розмови, довго розмовляти і пліткувати — чекає смуга нещасть.

Думати про погане — можна накликати лиха, смуток і труднощі.

Проводити угоди — можна втратити великі гроші.

Лінуватись — можна залишитися без грошей і роботи.

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