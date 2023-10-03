Перехід на зимовий час-2023: чи переводитемо стрілки годинників цього року

Вперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку відбулося у Великій Британії у 1908 році

Двічі на рік українці переводять стрілки годинника — перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. Хоча дискусії про необхідність переведення годинника не припиняються, рішення про його скасування немає, тому 2023 рік не стане винятком

"Телеграф" нагадує, що 29 жовтня о 4:00 стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Це дасть додаткову годину сну, тоді як при переході на літній час, спати, навпаки, доводиться на годину менше.

Мало хто робить це саме о 4 годині ранку, але суть у тому, щоб перевести годинник на годину назад від того часу, який вони показують. При цьому сучасні пристрої — смартфони, комп’ютери, планшети, і розумний годинник переходить на новий час автоматично, їх переводити не потрібно.

Традиційно переходи на зимовий та літній час відбуваються у неділю, що полегшує перехід для тих, хто живе за графіком. Йдеться і про працюючих людей і про школярів і навіть про малюків, які ходять до дитячого садка.

Варто зазначити, що у 2021 році народні депутати зробили спробу скасувати перехід на сезонний час. Проте відповідний законопроєкт не набрав необхідної кількості голосів у Верховній Раді. Тому перехід на зимовий та літній час в Україні продовжує здійснюватися двічі на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка погода чекає на українців до кінця тижня. Бабине літо продовжить радувати, але місцями пройдуть дощі.