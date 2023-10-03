Переход на зимнее время-2023: будем ли переводить стрелки часов в этом году

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой состоялся в Великобритании в 1908 году

Два раза в год украинцы переводят стрелки часов — переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. Хотя дискуссии о необходимости перевода часов не прекращаются, решения о его отмене нет, поэтому 2023 год не станет исключением

"Телеграф" напоминает, что 29 октября в 4:00 стрелки часов надо будет перевести на час назад. Это даст дополнительный час сна, тогда как при переходе на летнее время спать, наоборот, приходится на час меньше.

Мало кто делает это именно в 4 часа утра, но суть в том, чтобы перевести часы на час назад от того времени, которое они показывают. При этом современные устройства — смартфоны, компьютеры, планшеты, и умные часы переходят на новое время автоматически, их переводить не нужно.

Традиционно переходы на зимнее и летнее время происходят в воскресенье, что облегчает переход для тех, кто живет по графику. Речь и о работающих людях и о школьниках и даже о малышах, которые ходят в детский сад.

Стоит отметить, что в 2021 году народные депутаты предприняли попытку отменить переход на сезонное время. Однако соответствующий законопроект н набрал необходимого количества голосов в Верховной Раде. Поэтому переход на зимнее и летнее время в Украине продолжает осуществляться два раза в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода ждет украинцев до конца недели. Бабье лето продолжит радовать, но местами пройдут дожди.