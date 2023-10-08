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Ни одно растение не погибнет: что нужно успеть сделать на участке до первых заморозков

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Некоторым растениям нужно обязательное укрытие от морозов
Некоторым растениям нужно обязательное укрытие от морозов. Фото freepik.com

Эти шаги помогут растениям пережить первые ночные заморозки

Осенью у дачников на участке есть множество важных дел. Нужно собрать последний за сезон урожай, подкормить и обрезать деревья и кустарники. Среди неотложных дел — подготовка сада к первым заморозкам, которые уже надвигаются на Украину.

"Телеграф" расскажет, что в первую очередь сделать, чтобы растения не убила низкая температура.

До первых ночных заморозков необходимо успеть посадить под зиму чеснок и лук. Зубчики должны успеть укорениться и набраться сил, пока земля еще не сильно промерзла.

Если на участке есть петунии, пеларгонии и другие растения в горшках, необходимо занести их в дом.

Кратковременные заморозки укрепляют иммунитет роз. Эти цветы могут нормально выдерживать температуру до -10. Но перед наступлением холодов рекомендуется срезать все оставшиеся бутоны и незрелые побеги. Стебли плетистых сортов роз нужно пригнуть к земле.

К первым заморозкам луковицы гладиолусов и георгин должны быть выкопаны и просушиваться в теплом месте.

Накануне заморозков не обязательно срочно срезать всю тыкву на участке. Но в таком случае нужно защитить листья растения. Опытные дачники ставят дуги и накидывают на них укрывной материал.

Не боятся низких температур морковь и капуста. Капуста выдерживает до -5 мороза и поэтому ее часто оставляют на участке при первых заморозках, чтобы "закалить" для длительного хранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы можно сажать в октябре. Они порадуют своим цветением сразу после того как снег сойдет.

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#Заморозки #Растения #Сад и огород