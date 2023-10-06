Первые заморозки и снег: синоптики рассказали, каким регионам не повезет на следующей неделе

Синоптики рассказали, где в Украине ждать первых заморозков

Первая неделя октября принесла в Украину ощутимое похолодание и резкое понижение температуры воздуха. Нетипичным для осени все еще остается отсутствие дождей, впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни украинцев ожидает классическая осенняя погода: облачное небо, осадки и даже первые заморозки и снег.

Какой же погоды ждать в стране на выходных и на следующей неделе, "Телеграф" узнавал у синоптиков Укргидрометцентра.

По словам синоптика Укргидрометцентра Дианы Кривобок, уже в субботу, 7 октября, погода начнет стремительно меняться.

"Начиная с выходных, в Украине будет меняться синоптическая ситуация. Поступит атмосферный фронт с северо-запада, поэтому усилятся осадки и в страну придут дожди, местами, умеренные. На Волыни и Ровенщине под влиянием этого атмосферного фронта ночью местами ожидаются осадки, дожди пройдут в северной и северо-восточной части Украины", — объяснила "Телеграфу" синоптик.

Кроме того, в субботу ощутимо снизится и температура воздуха.

"В субботу в Украине ночью ожидается от 3 до 10 градусов тепла, а днем 14-20 градусов выше нуля. На Закарпатье и Прикарпатье, а также в южной части Украины, немного теплее — до +23 градусов", — добавила Кривобок.

В воскресенье, 8 октября, дожди не покинут территорию страны.

"В воскресенье в Украину поступит другой атмосферный фронт с северо-запада, который также принесет умеренные дожди, а в Карпатах кое-где с мокрым снегом . Также ожидаются порывы юго-западного ветра — 17-22 метров в секунду", — предупредила синоптик.

Что касается температурной картины, то 8 октября в Украине станет еще прохладнее.

"В воскресенье за счет атмосферного фронта температура ночью и днем почти по всей территории страны будет в пределах 6-13 градусов тепла. В Карпатах холоднее: 1-6 градусов тепла, а на юге теплее — 15-20 градусов выше нуля", — подчеркнула Диана Кривобок.

Новая рабочая неделя в понедельник, 9 октября, начнется с утренних заморозков.

"В ночь с 8 на 9 октября на поверхности почвы возможны заморозки", — прогнозирует синоптик.

Кратковременные дожди в этот день возможны по всей территории Украины, но все же облачная погода уступит место солнечным прояснениям.

Прохладнее всего в понедельник будет на востоке и севере: от 3 до 5 градусов тепла ночью и от 6 до 9 градусов с отметкой "плюс" днем.

Чуть теплее на западе, юге и в центре: 3-7 градусов выше нуля в ночное время суток, а днем воздух прогреется в диапазоне от +10 до +13.

Во вторник, 10 октября, обильные дожди пройдут на западе и севере Украины. Кратковременные осадки возможны также на востоке, юге и центре, однако в этих регионах в течение дня следует ожидать солнечных прояснений.

А вот температура воздуха в этот день несколько повысится: в западных и центральных регионах ночью синоптики прогнозируют 5-7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +15 градусов.

Еще теплее будет на юге: 4-9 градусов тепла следует ожидать ночью, а в дневные часы суток от 15 до 17 градусов тепла.

Ощутимая прохлада будет сохраняться во вторник на севере и востоке: от 2 до 5 градусов тепла ночью и около 10 градусов с отметкой "плюс" синоптики прогнозируют днем.

На экваторе рабочей недели, в среду, 11 октября, кратковременные дожди синоптики прогнозируют по всей территории Украины. Однако температурная ситуация будет более "ласковой".

Так, на востоке и севере в среду синоптики прогнозируют ночью около 5-7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до осенних 9-13 градусов выше нуля.

На западе и в центре ночью следует ожидать около 10 градусов тепла, а в дневные часы 16-20 градусов выше нуля.

Та же "двадцатка" днем будет наблюдаться и на юге, но ночь будет немного теплее: до +12 градусов.

В завершение рабочей недели синоптики не прогнозируют резких изменений температуры, однако следующие выходные снова будут прохладными.

"Будет наблюдаться тенденция по повышению температур воздуха до +20 по всей территории страны, а дальше снова снижение и дожди", — резюмировала Диана Кривобок.