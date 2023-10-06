Перші заморозки і сніг: синоптики розказали, яким регіонам не пощастить наступного тижня

Синоптики розповіли де в Україні чекати перших заморозків

Перший тиждень жовтня приніс в Україну відчутне похолодання і різке зниження температури повітря. Нетиповим для осені все ще залишається відсутність дощів, втім, за прогнозами синоптиків, вже найближчими днями українців очікує класична осіння погода: хмарне небо, опади і навіть перші заморозки та сніг.

Якої ж погоди чекати в країні на вихідних і впродовж наступного тижня, "Телеграф" дізнавався у синоптиків Укргідрометцентру.

За словами синоптика Укргідрометцентру Діани Кривобок, вже в суботу, 7 жовтня, погода почне стрімко мінятися.

"Починаючи з вихідних, в Україні буде змінюватися синоптична ситуація. Надійде атмосферний фронт з північного заходу, тому посиляться опади і в країну прийдуть дощі, подекуди, помірні. На Волині та Рівненщині під впливом цього атмосферного фронту вночі місцями очікуються опади. Дощі пройдуть у північній, та північно-східній частині України", — пояснила "Телеграфу" синоптик.

Крім того, в суботу відчутно знизиться і температура повітря.

"У суботу в Україні вночі очікується від 3 до 10 градусів тепла, а вдень 14-20 градусів вище нуля. На Закарпатті та Прикарпатті, а також в південній частині України, трохи тепліше — до +23 градусів", — додала Кривобок.

В неділю, 8 жовтня, дощі не залишать територію країни.

"В неділю в Україну надійде інший атмосферний фронт з північного заходу, який також принесе помірні дощі, а в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Також очікуються пориви південно-західного вітру — 17-22 метри за секунду. Вітер буде сильним, тому слід бути обережними", — попередила синоптик.

Що ж стосується температурної картини, то 8 жовтня в Україні стане ще прохолодніше.

"У неділю за рахунок атмосферного фронту температура вночі та вдень майже по всій території країни буде в межах 6-13 градусів тепла. В Карпатах холодніше: 1-6 градусів тепла, а на півдні тепліше — 15-20 градусів вище нуля", — підкреслила Діана Кривобок.

Новий робочий тиждень у понеділок, 9 жовтня, почнеться з ранкових заморозків.

"В ніч з 8 на 9 жовтня на поверхні ґрунту можливі заморозки", — прогнозує синоптик.

Короткочасні дощі цього дня можливі по всій території України, та все ж хмарна погода поступиться місцем сонячним проясненням.

Найпрохолодніше в понеділок буде на сході та півночі: від 3 до 5 градусів тепла вночі і від 6 до 9 градусів з позначкою "плюс" удень.

Трохи тепліше на заході, півдні та в центрі: 3-7 градусів вище нуля в нічну пору доби, а вдень повітря прогріється в діапазоні від +10 до +13.

У вівторок, 10 жовтня, рясні дощі пройдуть на заході та півночі України. Короткочасні опади можливі також на сході, півдні та в центрі, однак в цих регіонах упродовж дня слід очікувати сонячні прояснення.

А от температура повітря цього дня дещо підвищиться: в західних та центральних регіонах вночі синоптики прогнозують 5-7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +15 градусів.

Ще тепліше буде на півдні: 4-9 градусів тепла слід очікувати вночі, а в денну пору доби від 15 до 17 градусів тепла.

Відчутна прохолода зберігатиметься у вівторок на півночі та сході: від 2 до 5 градусів тепла вночі і близько 10 градусів з позначкою "плюс" синоптики прогнозують вдень.

На екваторі робочого тижня, у середу, 11 жовтня, короткочасні дощі синоптики прогнозують по всій території України. Однак температурна ситуація буде більш "ласкавою".

Так, на сході та півночі у середу синоптики прогнозують вночі близько 5-7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до осінніх 9-13 градусів вище нуля.

На заході та в центрі вночі слід очікувати близько 10 градусів тепла, а в денні години комфортні 16-20 градусів вище нуля.

Та ж "двадцятка" вдень буде спостерігатися і на півдні, але ніч буде трохи теплішою: до +12 градусів.

На завершення робочого тижня синоптики не прогнозують різких змін температури, однак наступні вихідні знову будуть прохолодними.

"Буде спостерігатися тенденція по підвищенню температур повітря до +20 по всій території країни, а далі знову зниження і дощі", — резюмувала Діана Кривобок.