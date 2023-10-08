Жодна рослина не загине: що потрібно встигнути зробити на ділянці до перших заморозків

Ці кроки допоможуть рослинам пережити перші нічні заморозки

Восени дачники на ділянці мають безліч важливих справ. Потрібно зібрати останній за сезон урожай, підгодувати та обрізати дерева та чагарники. Серед невідкладних справ — підготовка саду до перших заморозків, які вже насуваються на Україну.

"Телеграф" розповість, що насамперед зробити, щоб рослини не вбила низька температура.

До перших нічних заморозків необхідно встигнути посадити під зиму часник та цибулю. Зубчики повинні встигнути вкоренитися і набратися сили, доки земля ще не сильно промерзла.

Якщо на ділянці є петунії, пеларгонії та інші рослини у горщиках, необхідно занести їх у будинок.

Короткочасні заморозки зміцнюють імунітет троянд. Ці квіти нормально витримують температуру до -10. Але перед настанням холодів рекомендується зрізати всі бутони, що залишилися, і незрілі пагони. Стебла плетистих сортів троянд потрібно пригнути до землі.

До перших заморозків цибулини гладіолусів і жоржин повинні бути викопані та просушуватись у теплому місці.

Напередодні заморозків не обов’язково терміново зрізати весь гарбуз на ділянці. Але в такому разі необхідно захистити листя рослини. Досвідчені дачники ставлять дуги та накидають на них покривний матеріал.

Не бояться низьких температур морква та капуста. Капуста витримує до -5 морозу і тому її часто залишають на ділянці при перших заморозках, щоб "загартувати" для тривалого зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти можна садити у жовтні. Вони порадують своїм цвітінням відразу після того, як сніг зійде.