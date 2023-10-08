Что распылить в саду, чтобы отпугнуть голубей: хитрая уловка дачников

Справиться с нежелательными птицами можно без агрессивных химикатов

Голуби – вредители, которые могут доставлять проблему дачникам. Отпугнуть непрошеных птиц можно без химикатов, к примеру, поможет самодельный спрей.

Чтобы избавиться от голубей в саду, используйте особый ароматный раствор. Об этом совете говорится в материале Express.

Садоводы могут отказаться от агрессивных химикатов, а отвадить голубей от участка с помощью репеллента, приготовленного своими руками. Оказывается, птицы ненавидят некоторые ароматы, что и станет хитрой уловкой.

Так, масло перечной мяты — эффективный спрей от птиц, который можно сделать своими руками и отпугнуть голубей. Вредители не любят этот запах и поэтому наверняка будут держаться подальше от сада, как только почувствуют запах мяты.

Чтобы приготовить спрей для отпугивания голубей, смешайте 14 капель масла перечной мяты и 14 капель лимонного масла в распылителе с половиной стакана уксуса и воды. Распылите раствор по всему саду. Помните, запах сохранится всего на несколько часов, поэтому повторно нанесите полученный раствор рано утром и ближе к вечеру.

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