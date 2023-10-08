Що розпорошити в саду, щоб відлякати голубів: хитрий прийом дачників

Впоратися з небажаними птахами можна без агресивних хімікатів

Голуби – шкідники, які можуть доставляти проблем дачникам. Відлякати непроханих птахів можна без хімікатів, наприклад, допоможе саморобний спрей.

Щоб позбавитися голубів у саду, використовуйте особливий ароматний розчин. Про цю пораду йдеться у матеріалі Express.

Садівники можуть відмовитись від агресивних хімікатів, а відвадити голубів від ділянки за допомогою репеленту, приготовленого своїми руками. Виявляється, птахи ненавидять деякі аромати, що і стане хитрим прийомом.

Так, олія перцевої м’яти – ефективний спрей від птахів, який можна зробити своїми руками та відлякати голубів. Шкідники не люблять цей запах і тому, напевно, триматимуться подалі від саду, як тільки відчують запах м’яти.

Щоб приготувати спрей для відлякування голубів, змішайте 14 крапель олії перцевої м’яти та 14 крапель лимонної олії в розпилювачі з половиною склянки оцту й води. Розпорошіть розчин по всьому саду. Пам’ятайте, запах збережеться всього на кілька годин, тому повторно нанесіть отриманий розчин рано-вранці та ближче до вечора.

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