Что нельзя делать в день апостола Иакова, чтобы обойти череду неудач: приметы 9 октября

В старину в этот день начиналась заготовка дров

В понедельник, 9 октября (ранее 22 октября), в соответствии с новым церковным календарем в православной церкви отмечается память святого Иакова Алфеева, жившего в I веке — брата апостола Матфея и одного из двенадцати избранных учеников Иисуса Христа.

В народном календаре его также называют Яковом Студеным, поскольку этот день посвящали заготовке дров на зиму. Верили, что к этому моменту они достигают такой степени сухости, при которой смогут отдавать больше тепла.

На Якова Студеного наши предки готовили кашу из свежего урожая – без этого считалось невозможным надеяться на удачу или прибавление к средствам. Также считалось, что в этот день приготовленная каша обладает целебными свойствами.

Что нельзя делать 9 октября

Ремонтировать одежду или обувь — не будет долго служить.

Браться за новые дела — будут неудачными.

Вспоминать о неприятных событиях из прошлого — может ждать череда неудач.

Сквернословить — могут заболеть близкие родственники.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в Украине до конца октября еще можно будет насладиться "бабьим летом". Будет мало осадков.