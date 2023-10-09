Що не можна робити в день апостола Якова, щоб оминути низку невдач: прикмети 9 жовтня

За старих часів цього дня розпочиналася заготівля дров

У понеділок, 9 жовтня (раніше 22 жовтня), відповідно до нового церковного календаря у православній церкві відзначається пам’ять святого Якова Алфєєва, який жив у I столітті — брата апостола Матвія та одного з дванадцяти обраних учнів Ісуса Христа.

У народному календарі його називають Яковом Студеним, оскільки цей день присвячували заготівлі дров на зиму. Вірили, що до цього моменту вони досягали такого ступеня сухості, при якій зможуть віддавати більше тепла.

На Якова Студеного наші пращури готували кашу зі свіжого врожаю — без цього вважалося неможливим сподіватися на удачу або додаток до коштів. Також вважалося, що в цей день приготована каша має цілющі властивості.

Що не можна робити 9 жовтня

Ремонтувати одяг чи взуття — не довго служитиме.

Братися за нові справи — будуть невдалими.

Згадувати про неприємні події з минулого — може чекати низка невдач.

Лихословити — можуть захворіти близькі родичі.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що в Україні до кінця жовтня ще можна буде насолодитися "бабиним літом". Буде мало опадів.