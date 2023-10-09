Голуби и не сунутся к вам на участок: как избавиться от надоедливых птиц

Справиться с надоедливыми птицами помогут подручные средства

Голуби часто угрожают урожаю на дачном участке. Птицы не только засоряют сад, а и могут повреждать растения и клевать ягоды, к счастью, вредителей легко отпугнуть без использования химикатов.

Чтобы избавиться от голубей, дачники могут воспользоваться самодельным средством. Об этом говорится в материале Express.

так, ключевым ингредиентов в борьбе с голубями станет кайенский перец. Чтобы создать эффективный спрей от птиц своими руками, просто соберите все ингредиенты и следуйте инструкциям. Голуби ненавидят этот острый запах, поэтому приготовление смеси эффективно справиться с вредителями на ваших земельных квадратах.

Для приготовления репеллента потребуется шесть капель средства для мытья посуды, две столовые ложки кайенского перца и 3-4 л воды. Наполните большую емкость водой и добавьте моющее для посуды и кайенский перец. Оставьте смешанный раствор на один-пару дней. Спустя это время перемешайте перцовый раствор и перелейте в распылитель.

Как использовать самодельный спрей, чтобы прогнать голубей с дачного участка? Распыляйте раствор, чтобы птицы не гнездились в саду. Повторно нанесите спрей через неделю.

Не менее вредны для культур на участке брюхоногие вредители — слизни и улитки. Однако и против них найдется натуральный метод без химии, о чем мы писали ранее.