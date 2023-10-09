Голуби і не сунуться до вас на ділянку: як позбутися надокучливих птахів

Впоратися з набридливими птахами допоможуть підручні засоби

Голуби часто загрожують урожаю на дачній ділянці. Птахи не тільки засмічують сад, а й можуть пошкоджувати рослини та клювати ягоди, на щастя, шкідників легко відлякати без використання хімікатів.

Щоб позбавитися голубів, дачники можуть скористатися саморобним засобом. Про це йдеться у матеріалі Express.

Так, ключовим інгредієнтом у боротьбі з голубами стане каєнський перець. Щоб створити ефективний спрей від птахів своїми руками, просто зберіть усі інгредієнти та дотримуйтесь інструкцій. Голуби ненавидять цей гострий запах, тому приготування суміші ефективно впорається із шкідниками на ваших земельних квадратах.

Для приготування репеленту потрібно шість крапель засобу для миття посуду, дві столові ложки каєнського перцю та 3-4 л води. Наповніть велику ємність водою і додайте мийний посуд і каєнський перець. Залишіть змішаний розчин на одну пару днів. Через цей час перемішайте перцевий розчин і перелийте розпилювач.

Як використовувати саморобний спрей, щоб прогнати голубів із дачної ділянки? Розпорошуйте розчин, щоб птахи не гніздилися в саду. Повторно нанесіть спрей за тиждень.

Не менш шкідливі для культур на ділянці черевоногі шкідники — слимаки та равлики. Однак і проти них знайдеться натуральний метод без хімії, про що ми писали раніше.