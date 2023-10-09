Этих трех знаков Зодиака ждет море счастья и успеха уже со дня на день

Удача сама приплывет к ним в руки

Вторая неделя октября в 2023 году станет невероятно успешной сразу для трех знаков Зодиака, — их ждут хорошие новости, новые достижения и успех.

Речь идет про такие знаки как Рак, Весы и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 9 по 15 октября включительно.

Ракам выпала Тройка жезлов

Эта карта говорит, что Ваша работа и начинания будут очень успешными в ближайшее время, так что не бойтесь поработать внеурочно над достижением своих целей, — все старания принесут свои плоды.

Весам выпала Императрица

Это одна из самых приятных карт в колоде, которая обещает, что Вы на этой неделе будете процветать эмоционально и материально, а все блага и радости будут сами плыть к Вам в руки.

Стрельцам выпала перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в ближайшее время.