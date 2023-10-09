Цих трьох знаків Зодіаку чекає море щастя та успіху вже з дня на день

Успіх сам припливе до них у руки

Другий тиждень жовтня 2023 року стане неймовірно успішним одразу для трьох знаків Зодіаку, — на них чекають хороші новини, нові досягнення та успіх.

Йдеться про такі знаки як Рак, Терези та Стрілець. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 9 по 15 жовтня включно.

Ракам випала Трійка жезлів

Ця карта каже, що Ваша робота та починання будуть дуже успішними найближчим часом, так що не бійтеся попрацювати позаурочно над досягненням своїх цілей, — всі старання принесуть свої плоди.

Терезам випала Імператриця

Це одна з найприємніших карт у колоді, яка обіцяє, що Ви цього тижня процвітатимете емоційно та матеріально, а всі блага та радості самі пливтимуть до Вас у руки.

Стрільцям випала перевернута Десятка мечів

У цьому положенні карта обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні найближчим часом.