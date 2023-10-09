Цих трьох знаків Зодіаку чекає море щастя та успіху вже з дня на день
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Успіх сам припливе до них у руки
Другий тиждень жовтня 2023 року стане неймовірно успішним одразу для трьох знаків Зодіаку, — на них чекають хороші новини, нові досягнення та успіх.
Йдеться про такі знаки як Рак, Терези та Стрілець. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 9 по 15 жовтня включно.
Ракам випала Трійка жезлів
Ця карта каже, що Ваша робота та починання будуть дуже успішними найближчим часом, так що не бійтеся попрацювати позаурочно над досягненням своїх цілей, — всі старання принесуть свої плоди.
Терезам випала Імператриця
Це одна з найприємніших карт у колоді, яка обіцяє, що Ви цього тижня процвітатимете емоційно та матеріально, а всі блага та радості самі пливтимуть до Вас у руки.
Стрільцям випала перевернута Десятка мечів
У цьому положенні карта обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні найближчим часом.