Ничего не поделать: у четырех знаков Зодиака на неделе будет плохо с деньгами

У некоторых может дойти даже до смены работы, настолько все будет плохо

Вторая неделя октября в 2023 году принесет финансовые неудачи сразу для четырех знаков Зодиака, — их ждут печали, связанные с деньгами, неудовлетворенность, траты.

Речь идет про такие знаки как Близнецы, Дева, Весы и Козерог. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 9 по 15 октября включительно.

Близнецам выпала Семерка пентаклей

Это не худшая карта в финансовом раскладе, и она говорит, что Вы даже можете получить какой-то заработок, однако счастья и удовлетворенности он Вам не принесет, Вы будете в заботах о деньгах.

Девам выпала Шестерка мечей

Возможно, финансовое положение у Вас сейчас не из лучших, — и эта карта говорит, что Вы пока ничего с этим не сможете поделать. Если дойдет до крайностей, возможен переезд или смена работы.

Весам выпала Башня

Это карта потрясений и потерь, — Вас может накрыть внезапный кризис в финансовых и рабочих делах.

Козерогам выпала перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта значит, что у Вас не будет сил и мотивации что-то делать, из-за чего успехов ни в чем ждать не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане финансов до конца месяца.