Нічого не вдієш: у чотирьох знаків Зодіаку на тижні буде погано з грошима

У деяких може дійти навіть зміни роботи, настільки все буде погано

Другий тиждень жовтня 2023 року принесе фінансові невдачі одразу для чотирьох знаків Зодіаку, — на них чекає смуток, пов’язаний з грошима, незадоволеність, витрати.

Йдеться про такі знаки як Близнюки, Діва, Терези та Козоріг. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 9 по 15 жовтня включно.

Близнюкам випала Сімка пентаклів

Це не найгірша карта у фінансовому розкладі, і вона каже, що Ви навіть можете отримати якийсь заробіток, проте щастя та задоволеності він Вам не принесе, Ви все одно будете турбуватися про гроші.

Дівам випала Шістка мечів

Можливо, фінансове становище у Вас зараз не з кращих, і ця карта каже, що Ви поки що нічого з цим не зможете вдіяти. Якщо дійде до крайнощів, можливий переїзд чи зміна роботи.

Терезам випала Вежа

Це карта потрясінь і втрат — Вас може накрити раптова криза у фінансових та робочих справах.

Козорогам випала перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні карта означає, що у Вас не буде сил і мотивації щось робити, через що успіхів ні в чому не варто чекати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в плані фінансів до кінця місяця.