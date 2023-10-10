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Будет цвести пышным цветом: подкормите герань простыми аптечными средствами

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Пеларгонии нужны витамины
Пеларгонии нужны витамины. Фото Pexels

Эта простая подкормка заставит герань цвести как никогда пышно

Каждому цветоводу хочется, чтобы герань была здоровой и пышно цвела. Но иногда с растением возникают проблемы и пеларгония выпускает небольшие цветки, которые быстро увядают. Добиться эффектного цветения поможет правильная подкормка и освещение.

Герань подкармливают практически круглый год. Для этого часто применяются простейшие средства из аптеки.

Опытные цветоводы рекомендуют готовить герань к цветению с помощью витаминов группы В. На первом этапе ампулу витамина В12 разводят в 1 литре воды и вносят раствор в почву после полива. Через 20 дней такую ж процедуру проводят с витамином В1 и еще через 3 недели — витаминов В6.

С мая по сентябрь рекомендуют 1 раз в три недели поливать герань йодным раствором. В 1 литре воды разводят 1-2 капли йода. За один раз применяют не более 50 мл средства и обязательно после полива. Йодный раствор наливают осторожно по стенкам горшка.

Для пышного цветения применяют касторовое масло. 1 ч.л. средства разбавляют в 1 литре воды и выливать под корень цветка.

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#Цветы #Удобрения #Герань #Подкормки